Gewaltverbrechen in Nürnberg – Mann tot

Ein Mann ist in Nürnberg offensichtlich in seiner Wohnung getötet worden. Eine Frau ist schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat sind offen.

In Nürnberg ist am frühen Morgen ein Mann in seiner Wohnung getötet worden. Eine Frau wurde von der Polizei schwer verletzt vorgefunden, wie ein Polizeisprecher in Nürnberg sagte. Erste Hinweise deuteten auf einen innerfamiliären Konflikt hin. Ob es einen dritten Beteiligten an der Tat gebe, werde derzeit geprüft. Der Sprecher machte keine Angaben zu der Art der Verletzungen oder einer möglichen Tatwaffe.

Nachbarn waren durch laute Schreie aus der Wohnung aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert.