Vilseck: Weiterer Fall des Hausfriedensbruchs

In das Anwesen einer Frau aus Vilseck, im Landkreis Amberg-Sulzbach, ist Am Freitag (24.03.) in der Früh ein Unbekannter eingedrungen.

Gegen 04:15 Uhr betrat die 75-Jährige die Terrasse ihres Einfamilienhauses. Sie erschrak, als sich ein Fremder dort befand. Der Mann packte sie und forderte sie auf ruhig zu sein. Nachdem die Frau um Hilfe rief floh der Unbekannte.

In Vilseck wurden im Januar bereits drei ähnliche Vorfälle gemeldet. Die Polizeiinspektion Auerbach ermittelt in allen Fällen wegen Hausfriedensbruchs und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Täter wird beschrieben als männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, Brillenträger, mit 3-Tage-Bart und dunkel bekleidet.