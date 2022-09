Volksfestbesucherin in Niederbayern niedergestochen

Eine junge Frau ist auf einem Volksfest in Niederbayern niedergestochen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist der Täter bislang unbekannt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Die 24 Jahre alte Frau war am Sonntag auf dem Karpfhamer Volksfest in Bad Griesbach im Rottal (Landkreis Passau), als sie in der Nähe vom Riesenrad von dem unbekannten Angreifer mit einem unbekannten Gegenstand verletzt wurde. Sie musste mit einer Stichverletzung am Hals in eine Klinik gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Nach Angaben eines Polizeisprechers am Montag muss davon ausgegangen werden, dass der mutmaßliche Täter flüchtete und den Tatgegenstand mitnahm oder wegwarf. Von ihm ist bekannt, dass er möglicherweise einen blau-weiß gestreiften Pullover trug. (dpa/lby)