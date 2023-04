Amsel, Drossel, Fischadler und in der Zwischenzeit auch Seeadler bevölkern den Landkreis Schwandorf. Das war aber nicht immer so.

Hermann Rank vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) klärt bei einem Vortrag am Freitag den 14. April auf, wie sich die Vogelwelt in Schwandorf im Laufe der letzten knapp 100 Jahre verändert hat. Dazu hat er die Beobachtungen zahlreicher Vogelfreunde aus neun Jahrzehnten ausgewertet. Der Vortrag startet um 19 Uhr im Gasthof Hauser in Schwandorf.