Wahlplakate im Landkreis Neumarkt beschädigt

Im Landkreis Neumarkt sind mehrere Wahlplakate beschädigt worden.

Im Bereich Parsberg und Velburg sollen es in den vergangenen Tagen etwa 40 Plakate einer Partei gewesen sein. Unter anderem sind Totenköpfe auf die Werbeträger aufgebracht worden. Die Kripo Regensburg bittet hier um Zeugenhinweise. In der Nacht auf Dienstag teilte eine Zeugin mit, dass zwei Männer im Bereich der Nürnberger Straße in Neumarkt Wahlplakate herunterreißen würden. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige geschnappt werden. Die 20- bzw. 22-jährigen Männer stehen im Verdacht, über 30 Plakate von zehn verschiedenen Parteien in den umliegenden Straßen heruntergerissen und teilweise beschädigt zu haben.