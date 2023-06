Waldbrandluftbeobachtungen in der Oberpfalz

Wegen der derzeitigen Wetterlage und der damit bestehenden großen Waldbrandgefahr werden über das Wochenende wieder vermehrt Flüge der Waldbrandluftbeobachtung in der Oberpfalz ausgeführt. In den Zeiten von 13 bis 14 Uhr und 18 bis 19 Uhr werden daher bis Montag die Flugzeuge der Waldbrandbeobachtung Tag unterwegs sein. Im Zuge der Aktion wird die Bevölkerung dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.