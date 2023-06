Erneut stürzt Motorradfahrer auf gesperrter Straße

Erneut ist es zu einem schweren Unfall im Landkreis Schwandorf gekommen, weil ein Motorradfahrer eine gesperrte Straße befuhr. Der Biker geriet am Donnerstag auf der gesperrten Straße zwischen Oberviechtach und Schönsee an eine Fräskante und stürzte. Dabei erlitt seine Beifahrerin schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bereits am Sonntag zuvor war die gleiche Stelle einem anderen Motorradfahrer zum Verhängnis geworden.