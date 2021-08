Ein Exhibitionist hat sich am Sonntagabend an zwei kleine Mädchen im Landkreis Cham herangemacht.

Der ältere Mann entblößte sich am Spielplatz „Räuberhöhle“ am Perlsee in Waldmünchen und spielte an sich herum. Eines der Mädchen holte die Eltern. Als die herbeieilten, floh der Unbekannte mit seinem Auto, das in der Nähe geparkt war. Die Polizei Waldmünchen bittet um Zeugenhinweise.