Offene Impftage im Landkreis Schwandorf

Im Landkreis Schwandorf werden heute und die kommenden Tage offene Impftage angeboten.

So steht heute ein mobiles Impfteam vor dem Globus Warenhaus in Schwandorf. Impfungen sind dort ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Und auch am Montag und Dienstag sind im Impfzentrum Nabburg Impfungen ohne Termin möglich. Während am Montag von 9 bis 18 Uhr geimpft wird, geht es am Dienstag bis in die Nacht hinein. Beim „Late-Night-Impfen“ wird die Spritze nonstop von 10 bis 22 Uhr verabreicht. Und auch am Standort Maxhütte-Haidhof kann man sich am Montag ohne Termin impfen lassen. Möglich ist dies zwischen 12 und 18 Uhr.