Wechselhaftes Wetter in Bayern

Sonne, Wolken und Regen wechseln sich weiterhin in Bayern ab. Am Donnerstag gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem im Osten Regen, auch am Freitag kommt es hier vereinzelt zu Schauern.

Dafür bahnt sich die Sonne am Freitag für längere Abschnitte ihren Weg durch die Wolken, die Höchstwerte liegen bei 14 Grad an der Grenze zu Tschechien und 21 Grad in Mainfranken. Am Wochenende setzen sich im Freistaat wieder mehr die Wolken durch, die Temperaturen halten sich. Wer sich sonnen will, hat am Samstag Glück in Schwaben und im westlichen Franken. (dpa/lby)