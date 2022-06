Wechselrichter aus Solarpark gestohlen

Unbekannte haben im Landkreis Hof Teile einer Solaranlage im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Am Mittwoch sei einem Mitarbeiter des Solarparks in Stammbach ein beschädigter Zaun aufgefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In der Zeit von Dienstagmorgen bis Mittwoch haben Unbekannte 20 Wechselrichter ausgebaut und gestohlen.

Wechselrichter wandeln Gleichstrom in Wechselstrom um und sind somit in jeder Solaranlage verbaut. Laut einem Sprecher der Polizei werden diese Teile einer Solaranlage „gar nicht so selten“ gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (dpa/lby)