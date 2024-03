Wegen Bekleidung aggressiv geworden

Wegen zweier aggressiver Männer durften Beamte der Polizei in Hof am Samstagabend in ein Bekleidungsgeschäft in der Altstadt ausrücken.

Zwei 47- und 30-jährige Männer hatten dort Kleidung anprobiert und wollten diese vor dem Bezahlen an der Kasse gleich anbehalten. Damit war die Kassiererin aber nicht einverstanden und forderte die Männer auf, die Sachen für den Bezahlvorgang noch einmal auszuziehen. Das passte den beiden Männern nicht und sie wurden aggressiv. Letztlich ließen sie sich doch dazu bewegen, die Sachen auszuziehen – allerdings nicht in der Umkleide, sondern mitten in den Geschäftsräumen, sodass sie lediglich in Unterwäsche dastanden. Mehrere Angestellte forderten die beiden auf, das Geschäft zu verlassen. Die halbnackten Männer aber ignorierten die Aufforderung und beleidigten stattdessen die Mitarbeiter. Erst durch hinzugezogene Polizeibeamte konnten die beiden alkoholisierten Männer erfolgreich aus dem Geschäft verwiesen werden. Sie müssen sich nun wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung verantworten.