Weiden freut sich aufs Bürgerfest

Ein abwechslungsreiches Musikprogramm, kulinarische Genüsse und jede Menge Spaß – das erwartet die Besucherinnen und Besucher beim 50. Weidener Bürgerfest.

Bereits am Samstag, den 25.06.2022, ab 18 Uhr, lädt die Stadt zur Warm-Up-Party am Oberen Markt ein. Offiziell eröffnet wird das traditionelle Bürgerfest dann am Sonntag (26.06.) um 11 Uhr. Auf insgesamt sechs Bühnen werden verschiedene musikalische Stilrichtungen präsentiert. Und auch Radio Ramasuri ist am Unteren Markt wieder mit dem Bullriding am Start.

Einen Link mit weiteren Infos rund um das diesjährige Weidener Bürgerfest finden Sie hier: www.weiden.de/buergerfest