Weiden: Lastwagen mit Pellets fängt Feuer

Gefährliche Aktion durch einen Böllerwurf! Ein 16-Jähriger hat am Samstag in …

Böller auf Tankstellengelände geworfen Gefährliche Aktion durch einen Böllerwurf! Ein 16-Jähriger hat am Samstag in …

Böller auf Tankstellengelände geworfen Gefährliche Aktion durch einen Böllerwurf! Ein 16-Jähriger hat am Samstag in …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de