Vorsicht vor Wildwechsel – Was tun bei einem Unfall

Wildunfall! Solche Meldungen gehen derzeit bei den Oberpfälzer Polizeistationen täglich ein. Grund für die aktuell täglich ansteigende Zahl von Wildunfällen ist die Brunftzeit der Tiere, die von Mitte Juli bis etwa Mitte August stattfindet. Deswegen queren Rehe auch zur Tageszeit häufig die Oberpfälzer Straßen.

Um den Zusammenstoß mit einem Wildtier möglichst zu vermeiden empfiehlt es sich gerade in Waldgebieten, sowie an unübersichtlichen Wald- und Feldrändern, zum Beispiel in Bereichen an denen Maisfelder direkt an die Straße grenzen, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und stets vorausschauend zu fahren. Wenn Wild bereits direkt an oder gar auf der Straße steht, sollte man das Fernlicht abblenden und kontrolliert bremsen, jedoch auf keinen Fall versuchen auszuweichen. Wildtiere können die gefahrene Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen nicht einschätzen. Grelles Scheinwerferlicht blendet die Tiere zusätzlich und macht sie orientierungslos.

Sollte es trotzdem zu einem Wildunfall kommen, hat die Polizeiinspektion Burglengenfeld folgende Tipps: