Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Weiden am Freitag bei 224,6 – im Landkreis Neustadt/WN bei 148,2. Deshalb bleiben auch nächste Woche die Grundschulen und Abschlussklassen sowie Kindergärten und Kitas sowohl in der Stadt Weiden als auch im Landkreis Neustadt an der Waldnaab dicht.

Der Unterricht findet ab Montag wieder in Distanzform statt. Damit bleiben sämtliche Schulen in allen Jahrgangsstufen vorerst geschlossen. Für die Kleinen gibt’s weiterhin nur Notbetreuung, heißt es in Pressemitteilungen.