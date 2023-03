Weiden Ost: Kein Platz für Spendenbäume

Im Weidener Osten lassen Bürger gerne entlang des beliebten Spazierwegs zwischen Heindlkeller, Steinernem Tisch und Zollhaus einen Baum pflanzen.

Das sieht man: Denn kleine Schildchen weisen darauf hin, dass der dahinter stehende Baum ein Spendenbaum ist. Allerdings ist jetzt Schluss damit. Es gibt nämlich keinen Platz mehr, alles schon vergeben. Aber die Weidener Stadtgärtnerei hat noch andere hübsche Stellen, wo Spendenbäume gebraucht werden: Zum Beispiel an der Clausnitzer Schule, an der Leimberger Straße, am Waldfriedhof und an der Vohenstraußer Straße.

Gespendet werden die Bäume meist aufgrund eines Jubiläums, einer Geburt oder auch einfach nur so, zum Klimaretten.