Weiden: Versuchter Einbruch am Unteren Markt

Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 01:00 Uhr versucht, in ein Geschäft am Unteren Markt in Weiden einzubrechen.

Der Täter warf einen Schirmständer gegen ein Schaufenster, das dadurch stark beschädigt wurde. Ein zufällig vorbeikommender Passant beobachtete das Geschehen. Der Mann flüchtete daraufhin in Richtung Bürgermeister-Prechtl-Straße.

Der Zeuge konnte den Täter wie folgt beschreiben:

ca. 170 cm groß

grauer Kapuzenpulli

braun-roter Rucksack

Baggy-Hose

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen allerdings erfolglos. Die Polizei Weiden bittet eventuell weitere Zeugen um Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer 0961/401-0.