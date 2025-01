Amberger fallen auf Internet-Betrügereien herein

Internetbetrüger machen in der Oberpfalz jeden Tag richtig “Kohle”.

Mal zwei Beispiele: Auf einen Fake-Shop ist ein Mann aus Amberg hereingefallen. Der 70-Jährige bestellte am Sonntag einen Trockner im Netz und überwies 200 € auf ein spanisches Konto. Bis heute ist die Ware nicht eingetroffen.

Ebenfalls am Sonntag orderte eine Ambergerin Konzertkarten im Wert von 400 €. Nach dem Bezahlvorgang sollte die 22-Jährige einen Link erhalten, um an die Tickets zu gelangen. Aber es kam nichts. In beiden Fällen ermittelt jetzt die Polizei