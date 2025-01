Weidenberg: Eine Tote und 5 Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Bayreuth ist eine 73-Jährige ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen wurden verletzt – darunter auch zwei Kinder.

Die Frau war gestern Nachmittag (17.01.) bei Weidenberg in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort streifte ihr Wagen ein entgegenkommendes Fahrzeug mit einer Mutter und ihren neun und elf Jahre alten Kindern, die dabei leicht verletzt wurden. Anschließend krachte die 73-Jährige noch frontal in ein weiteres Auto aus dem Gegenverkehr. Dessen zwei Insassen wurden mittelschwer verletzt. Die Unfallverursacherin starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 60.000 Euro. (nach dpa/lby)