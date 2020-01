Firmen und Behörden kicken heute Abend in Weiden um den „Audi Service“-Cup.

Zehn Teams sind bei dem Hallenfußball-Turnier in der Weidener Mehrzweckhalle mit dabei. Und das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen. An den Start gehen z.B. die Polizei Weiden, das Salzhaus Altenstadt/WN, der Schupftuchclub „Schalob“ oder der Vorjahressieger Witt Weiden. Die Teams brauchen natürlich viel Unterstützung von den Zuschauern. Wer mit anfeuern will – los geht’s um 17 Uhr 55. (Red)