EV Weiden noch nicht gerettet

Die Zukunft des Eishockeystandorts Weiden nimmt eine positive Entwicklung, in trockenen Tüchern ist es aber noch nicht. Während der Fortbestand des Stammvereins 1. EV Weiden greifbarer wird, laufen die Bemühungen zur Stabilisierung der Blue Devils Spielbetriebs GmbH auf Hochtouren.

Die von Christian Kaminsky gestartete GoFundMe-Kampagne hat bereits über 40.000 Euro eingebracht. Zusammen mit weiteren Direktspenden zeigt sich eine breite Solidarität aus der Eishockey-Community. Trotz des Erfolgs sind weiterhin finanzielle und personelle Unterstützungen notwendig, um den Nachwuchsbereich, das Vereinsleben und die sportliche Entwicklung nachhaltig zu stärken. Gespräche mit potenziellen Sponsoren und Förderern laufen, um langfristige Stabilität zu sichern.

Auch für die Blue Devils Spielbetriebs GmbH arbeiten die Verantwortlichen an einer tragfähigen Lösung. In fortgeschrittenen und konstruktiven Gesprächen mit potenziellen Gesellschaftern und Sponsoren wird an einem Verbleib in der DEL2 gearbeitet.