Weidener Polizei warnt vor Schockanrufen

Die Polizei Weiden warnt vor Schockanrufen im Weidener Raum. Viele Bürgerinnen und Bürger haben gemeldet, dass sich die Anrufer als Verwandte ausgeben und eine Notsituation vorspielen. Teilweise setzen die Betrüger auch auf andere Maschen.

Die Polizei rät: Wenn Sie sich unsicher sind, legen Sie auf und rufen Sie Ihre Verwandten unter einer Nummer an, die Sie schon kennen. Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten raus. Gehen Sie auch nicht auf Geldforderungen ein. Verständigen Sie am besten in jedem Fall die echte Polizei.