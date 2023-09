Weidener Volksfest beginnt

Von heute an bis Montag lädt die Stadt Weiden zum Volksfest auf dem Festplatz an der Conrad-Röntgen-Straße ein.

Neben vielen Attraktionen, Fahrgeschäften, musikalischen Highlights im Festzelt und kulinarischen Schmankerln wird im Rahmen des fünftägigen Festes auch wieder eine große Verbrauchermesse stattfinden. Der Festzeltbetrieb startet heute bereits um 16 Uhr, um 19 Uhr folgt der Bieranstich durch Oberbürgermeister Jens Meyer mit anschließender Autogrammstunde der Blue Devils Weiden.

Was den Festzug anbelangt, gibt es eine kleine Änderung zu den Vorjahren: Er findet nicht wie gewohnt bereits am Donnerstag statt, sondern am Freitagabend um 18:30 Uhr. Viele Angebote zu reduzierten Preisen gibt es wie immer am Familientag am Montag.