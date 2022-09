Weidener Volksfest steht in den Startlöchern

Nach einer Corona-Zwangspause startet das Volksfest in Weiden endlich wieder durch. Vom 15. bis zum 19. September kann bei Speis und Trank ausgiebig gefeiert werden.

Offiziell eröffnet wird das Traditionsfest am Donnerstagabend um 19 Uhr. Zuvor findet der Festzug statt, der um 18:30 Uhr beginnt. Nach dem Bieranstich durch Oberbürgermeister Jens Meyer und Festwirt Bastian Schuhmann aus Kasendorf wird den Besucherinnern und Besuchern im Festzelt dann ordentlich eingeheizt – mit der Partyband „Klostergold“ aus Seligenporten.

Auch an den darauffolgenden Tagen lädt das Volksfest mit verschiedenen Fahrgeschäften, einer Verbrauchermesse und weiteren musikalischen und kulinarischen Genüssen ein, eine zünftige Zeit in Weiden zu verbringen.

Für das gesellige Zusammensein am Biertisch zahlt man gerne auch ein bisschen mehr – die Mass Bier kostet in diesem Jahr 9,50€. Auch an die Familien wird gedacht: Diese erhalten am Montag viele Angebote zu reduzierten Preisen, bevor die allseits bekannte Partyband „Highline“ um 19 Uhr den Abschluss des Volksfestes einleiten wird.