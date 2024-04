Weidener Zukunft mitgestalten

Ob Literaturtage, Frühlings- und Bürgerfest oder Sommerserenaden – Weidens Kulturangebot ist vielfältig und seit Jahren etabliert. Doch passt es immer noch zu den Interessen, Vorlieben und Lebenskonzepten der Bürger? Genau das will man nun herausfinden mit Hilfe des Pilotprojekts „Demografiefeste Kommune“.

Das Herzstück sind dabei Bürgerbefragungen. So erhalten Weidener Bürger im Laufe des Jahres bei verschiedenen städtischen Veranstaltungen die Möglichkeit, mitzuteilen, was ihnen am derzeitigen Angebot gefällt oder was verbessert werden könnte.

Eine erste Zwischenbilanz gibt es Anfang Juli im Rahmen einer „Bürgerwerkstatt“. Dabei sollen zudem Ideen für ein neues kulturelles „Test-Format“ entwickelt werden. Alle kulturinteressierten Bürger, die sich am Prozess beteiligen möchten, können sich ab sofort unter www.weiden.de/mitmachen registrieren.