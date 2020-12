Weitere Impfdosen für die Oberpfalz geliefert

In der Oberpfalz sind am Montag weitere 9.750 Impfdosen angekommen.

Der ultratiefgekühlte Impfstoff wurde an der Uniklinik Regensburg in Empfang genommen. Heute werden die Dosen an ausgewählte Impfzentren geliefert und anschließend durch eine Binnenverteilung in der Oberpfalz an alle Impfzentren ausgegeben.

Die Verteilung des Impfstoffs richtet sich nach der Einwohnerzahl der Landkreise bzw. der kreisfreien Städte. Der Impfstoff wird dann vor Ort von mobilen Impfteams in Pflege- und Seniorenheimen, in Impfzentren sowie Krankenhäusern an Senioren, Pflege-Mitarbeitende und medizinisches Personal verimpft. Neben den ersten rund 1.000 Impfdosen von Samstag wurden mit dem gestrigen Montag insgesamt fast 11.000 in die Oberpfalz geliefert.