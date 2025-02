Weniger Staus auf Bayerns Autobahnen

Die beiden längsten Staus des vergangenen Jahres erstreckten sich im Freistaat über 40 Kilometer – Grund war jeweils ein Ende.

Der Verkehr auf bayerischen Autobahnen ist vergangenes Jahr wieder flüssiger gelaufen. Während die Zahl der Staus bundesweit stieg, ging sie im Freistaat um vier Prozent auf 86.929 zurück, wie der ADAC Südbayern mitteilt. Zusammen erstreckten sie sich über 140.936 Kilometer und dauerten 62.681 Stunden.

Ein Grund für den Rückgang war laut ADAC, dass es vergangenes Jahr mit 1.852 rund 30 Prozent weniger Baustellen gab. Dennoch betraf bundesweit jeder sechste Stau auf Autobahnen den Freistaat. Das ist Platz zwei hinter Nordrhein-Westfalen.

Besonders stark von Staus betroffen war die A3 Linz Richtung Passau. Der ADAC sieht hier die Grenzkontrollen bei der Einreise als entscheidenden Grund. Anders als bei anderen Grenzübergängen sind die Staus hier auf deutschem Staatsgebiet und gehen daher in die Statistik ein. An zweiter Stelle der staureichsten Autobahnen lag die A8 München-Salzburg in beiden Richtungen: Hier wurden auch sechs der zehn größten Einzelstaus in Bayern registriert.

Das waren die längsten Staus in Bayern

Der längste Stau in Bayern traf am 18. August die A7 zwischen Füssen und Würzburg. Er war 40 Kilometer lang und eine Folge der Rückreisewelle nach dem von Mariä Himmelfahrt verlängerten Wochenende. Beinahe gleichauf lag die A9 Nürnberg-München zwischen der Anschlussstelle Altmühltal und dem Autobahnkreuz München-Nord am 17. Februar, dem Ende der Faschingsferien. Der staureichste Tag war der 7. Januar. Hier kam es zu 1356 Stau-Kilometer.

Bundesweit gab es mehr Staus und stockenden Verkehr auf den Autobahnen als noch 2023. Der ADAC zählte rund 516.000 Staus mit einer Gesamtlänge von rund 859.000 Kilometern. Im Vorjahr waren es noch 504.000 Staus. Die Stauzeit betrug 448.000 Stunden, fünf Prozent mehr als im Jahr davor. (dpa/lby)