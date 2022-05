Wer möchte in Amberg Dultfamilie 2022 werden?

In Amberg laufen die Vorbereitungen für die Pfingst-Dult auf Hochtouren. Von 03. bis 12. Juni wird auf dem Dult- und Messegelände wieder gefeiert. Und dafür wird jetzt die Dultfamilie 2022 gesucht.

Die Gewinnerfamilie darf sich einen ganzen Tag lang auf der Dult kostenfrei vergnügen, mit allem was dazu gehört. Angefangen von leckeren Schmankerln im Festzelt, verschiedensten Süßigkeiten bis zu Fahrten in Fahrgeschäften und Geschicklichkeitsspielchen an den Buden. Bewerbungen können bis 30. Mai eingereicht werden.

Überzeugen Sie die Jury mit einem Familienbild und einer kurzen kreativen Beschreibung, warum Sie die Dultfamilie 2022 werden wollen. Die Bewerbung richten Sie bitte per Post oder Email an nachfolgende Adresse:

Amberger Congress Marketing, Schießstätteweg 8, 92224 Amberg oder acc@amberg.de