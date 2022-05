Wernberg: Mann nach Schüssen festgenommen

Ein Mann hat auf seinem Anwesen in der Oberpfalz mehrere Schüsse abgefeuert und für ein Großaufgebot der Polizei gesorgt. Ein Nachbar hatte ihn zuvor gebeten aufzuhören, woraufhin der 63-Jährige ihm mit dem Tod gedroht haben soll, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten umstellten das Gebäude in Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf) und brachten den Mann in der Nacht zu Sonntag dazu, sein Haus zu verlassen.

Bei der Festnahme leistete er Widerstand, wurde von der Polizei überwältigt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten fanden bei der Hausdurchsuchung ein ganzes Waffenarsenal: Schreckschusspistolen inklusive Munition, Gewehre, ein Schwert, eine Armbrust sowie Pfeil und Bogen, eine Machete und mehrere Kampfmesser. Außerdem Chemikalien und China-Böller. Der 63-Jährige wurde wegen akuter Fremdgefährdung in eine Fachklinik eingewiesen. (dpa/lby)