WhatsApp löst Großeinsatz aus

Ein 41-Jähriger hat mit einer WhatsApp am Samstagvormittag in Marktredwitz, im Landkreis Wunsiedel, einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Mann hatte der Polizei gemeldet, dass sein Schwager ihm per WhatsApp mitgeteilt habe, dass er zwei scharfe Waffen zu Hause habe und vor niemanden Angst hätte.

Eine zivile Streife der Grenzpolizei Selb konnte den Mann in einem Auto fahrend ausfindig machen und zum Halten bewegen. Er war ohne Führerschein und mit fast zwei Promille unterwegs. Die Autobesitzerin war ebenfalls mit im Auto. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes konnten keine Waffen gefunden werden. Auf den 41-Jährigen kommen jetzt trotzdem mehrere Anzeigen zu. Die Autobesitzerin erhält ebenfalls eine Anzeige, weil sie ihm das Fahren ohne Führerschein gestattet hatte.