„Ein Herz so groß wie die Oberpfalz“

Heute ist ja Nikolaustag – und gleichzeitig Ramasuri-Frühschoppen. Da war es umso passender, dass Jürgen Meyer heute jemand eingeladen hatte, der die moderne Ausgabe des „Bischof Nikolaus“ sein könnte. Ludwig Wüst aus Georgenberg fährt seit 2003 als Weihnachtstrucker nach Osteuropa und hilft mit seinen Truckerkollegen den Ärmsten der Armen. „I mach des gern – und solang I des machn ka, machi des a“, so der sympathische Mann mit dem Herz so groß wie die Oberpfalz. 17 Jahre Weihnachtstrucker, kein Wunder also das Lucky einiges zu erzählen hatte. Was genau gibts wie immer nachzulesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/