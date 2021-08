Wieder betrügerische Anrufe

Die Polizei warnt wieder einmal vor betrügerischen Anrufen in unserer Region. So wurden an diesem Wochenende gleich mehrere Fälle bekannt.

In Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel erhielten am Freitagmorgen drei Bürger einen sogenannten Schockanruf. Dabei gaben sich die Anrufer als Polizist bzw. Staatsanwalt aus und forderten jeweils eine Kaution zwischen 30.000 und 90.000 Euro für einen nahen Verwandten, der einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Auch in Eschenbach meldeten sich bei der Polizei gleich mehrere Bürger, die von Anrufen derselben Art berichteten. Glücklicherweise fielen die Opfer nicht auf die Masche herein. In Weiden hingegen entstand einem Bürger durch so einen Anruf ein hoher Sachschaden, da es hier sogar zu einer Geldübergabe kam. Die Polizei weist darauf hin, bei solchen Anrufen im Zweifel immer erst die örtliche Polizeidienststelle zu kontaktieren.