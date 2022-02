In den vergangenen Tagen war auch in den Häusern der Kliniken Nordoberpfalz eine deutliche Zunahme von Patienten mit einer CoVid-19-Erkrankung zu verzeichnen. Aktuell werden insgesamt 35 Patienten in Weiden und Tirschenreuth im Bereich der Normalpflege behandelt, eine intensivmedizinische Betreuung erhalten 8 Corona-Patienten. Aufgrund der Dynamik bei den steigenden Inzidenzzahlen finden elektive Eingriffe auch weiterhin nur in eingeschränktem Maß statt.