Im Klinikum in Naila im Landkreis Hof hat es gestern Abend einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Mitarbeiter hörten Schüsse aus einem Patientenzimmer und sahen auch eine Waffe. Mehrere Streifen rückten an. Den Beamten gelang es, die Waffe sicherzustellen und den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Patienten und Mitarbeiter blieben unverletzt. Drei Krankenschwestern erlitten aber einen Schock und mussten psychologisch betreut werden. Die Kripo Hof ermittelt.