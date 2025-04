Wieder schwere Unfälle auf der B470

Vier Verletzte bei einem Unfall an der Rußweiher-Kreuzung in Eschenbach: Am Donnerstagmittag wollte ein 30-jähriger Audi-Fahrer von der B470 nach links in Richtung Auerbach abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Fiat mit vier Insassen.

Es kam zum Zusammenstoß – der Fiat krachte gegen einen Wegweiser auf einer Verkehrsinsel. Zwei Fahrer und zwei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei über 30.000 Euro. Die B470 war etwa eine Stunde lang teilweise gesperrt. Ein zunächst gemeldeter Diebstahl eines Feuerwehrschildes stellte sich später als Irrtum heraus.

Am Karfreitag kam es erneut zu einem Unfall auf der B470 bei Kirchenthumbach. Dabei waren drei Fahrzeuge beteiligt. Durch den Zusammenstoß wurden drei der vier Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt und zum Teil schwer verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte herausgeschnitten und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat einen Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen.