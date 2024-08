Windischeschenbach – Lkw fährt in Feuerwehrauto

Auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz kracht es gleich zweimal. Ein Lkw-Fahrer fährt in ein Feuerwehrauto, das dort einen Unfall absichert.

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz mit seinem Lkw gegen ein Feuerwehrauto gefahren, das dort einen Unfall absicherte. Der 61-Jährige habe das Feuerwehrauto auf dem Standstreifen wohl übersehen und sei mehr oder weniger ungebremst dagegen geprallt, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Der Sattelzug durchbrach zudem die Leitplanke bei Windischeschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) und kam in einer Böschung zum Stehen. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Insassen des Feuerwehrautos blieben den Angaben zufolge unverletzt. Zuvor war ein Auto aus bislang unklaren Gründen gegen die Leitplanke geprallt. Mehrere Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab. Die A93 blieb infolge der beiden Unfälle in dem Bereich zunächst gesperrt. (dpa/lby)