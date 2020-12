Winterbegegnung in Schnaittenbach öffnet an Silvester

Der Drive-In-Weihnachtsmarkt in Schnaittenbach darf wieder öffnen.

Offiziell heißt der Weihnachtsmarkt ja „Weihnachts-Winterbegegnung“. Und die soll es jetzt auch an Silvester wieder geben am Festplatz in Schnaittenbach. Zuvor musste der Drive-In am Vierten Adventswochenende geschlossen bleiben. Grund dafür waren Sicherheitsbedenken des Landratsamts. Nach klärenden Gesprächen und Absicherungen kann der Betreiber Erich Biller jetzt doch wieder aufsperren. Die weihnachtliche Deko wurde etwas verändert und an Silvester angepasst. So mussten etwa die Weihnachtsmänner Schornsteinfegern weichen. Auch das Angebot wird etwas erweitert. Neben zusätzlichen alkoholischen Heißgetränken werden auch gebackene Karpfen und Hirschragout angeboten. Wer noch einen Karpfen will, sollte den aber schnell bestellen, da die erst noch vorbereitet werden müssen. Bestellen können Sie unter dieser Nummer: 015159925592

Geöffnet ist am 30. und 31.12. von 17 bis 21 Uhr und am 2. und 3.1. von 14 bis 21 Uhr.