© Foto: Simon Wiesner / phoenixmoments_amberg

Bei „WIR sind Amberg, DU bist Amberg“ geht es darum, die Vielfalt aus Amberg zu zeigen. Außerdem sollen die Bilder aussagen, dass alle Menschen ein Teil von Amberg sind. Egal wie man aussieht, egal wie alt man ist oder was man beruflich macht.

Jedes Gesicht ist ein Teil eines bunten Ambergs. Zusätzlich will sich der Initiator Simon Wiesner mit diesem Projekt auch bei allen Ambergern bedanken, weil der Zusammenhalt in der Corona Krise so groß war. „Es wurde sich sehr stark gegenseitig supportet. Das ist nicht selbstverständlich, deshalb ein ganz großes Dankeschön.“

Und bald wird Simon Wiesner auch wieder Kunden, in seinem Studio Willkommen heißen können. Um allerdings den Moment der Krise für die Ewigkeit festzuhalten, gibt es die Bildergalerie auf der Seite von phoenix moments.

Hier der Link zu „WIR sind Amberg, DU bist Amberg“