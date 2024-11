Wollige Stars – Hunderte Schafe ziehen durch Nürnberg

Mehr Grün, weniger versiegelte Flächen – Nürnberg will sich wandeln. Die …

Wettbewerb für 50. Landesgartenschau in Nürnberg gestartet Mehr Grün, weniger versiegelte Flächen – Nürnberg will sich wandeln. Die …

Wettbewerb für 50. Landesgartenschau in Nürnberg gestartet Mehr Grün, weniger versiegelte Flächen – Nürnberg will sich wandeln. Die …

Foto: Jens Büttner/dpa