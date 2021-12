In die Weidner Thermenwelt kommt man seit Montag (27.12.) nur noch mit einem Online-Ticket. Die Stadtwerke rechnen jetzt in den Weihnachtsferien mit mehr Besuchern als in den vergangenen Wochen. Deshalb werden die Kapazitäten beschränkt. Tickets können direkt auf der Internetseite der Weidner Thermenwelt gekauft werden. Und ganz wichtig: Auch alle Schüler müssen während der Ferien einen negativen Testnachweis für den Besuch des Bades vorlegen!