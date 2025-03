Am Freitagabend wurde einem 16-Jährigen Weidener sein Mofa geklaut. Der …

Weiden: Skurriler Mofaklau Am Freitagabend wurde einem 16-Jährigen Weidener sein Mofa geklaut. Der …

Weiden: Skurriler Mofaklau Am Freitagabend wurde einem 16-Jährigen Weidener sein Mofa geklaut. Der …

Symbolfoto: Pixabay, pexels.com