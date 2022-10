Wunsiedel: 54-Jährigen mit Messer verletzt

Nach einem Angriff mit einem Messer in Arzberg im Landkreis Wunsiedel sitzt ein 36-Jähriger in Untersuchungshaft.

Er soll am Dienstagabend einen 54-Jährigen in einer Asylbewerberunterkunft mit dem Messer am Kopf verletzt haben. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige Richtung Busbahnhof. Dort nahm ihn eine alarmierte Polizeistreife vorläufig fest.

Der 54-Jährige wurde mit einer blutenden Kopfwunde in ein Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr für ihn. Der Tatverdächtige muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung strafrechtlich verantworten.