Zehn Oberpfälzer*innen erhalten die Auszeichnung „Weißer Engel“ in Regensburg

Zehn Oberpfälzer*innen sind am Freitag in Regensburg mit der Auszeichnung „Weißer Engel“ für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in den Bereichen Gesundheit und Pflege gewürdigt worden.

Das bayerische Gesundheits- und Pflegeministerium vergibt die Auszeichnung „Weißer Engel“ einmal jährlich. Die Geehrten aus der Oberpfalz haben sich unter anderem in Senioren – und Pflegeheimen, in der Suchtprävention, als Hospizbegleitung oder in der Kindertrauerbegleitung engagiert.

Mit dem „Weißen Engel“ wurden ausgezeichnet:

– Bernhard Dürr aus Maxhütte-Haidhof

– Klaus Kuchlmaier aus Altenthann

– Edith und Josef Lang aus Weiden

– Cornelia Lochner aus Amberg

– Margareta Löffler aus Furth im Wald

– Christine Malz aus Neustadt a.d. Waldnaab

– Maria Preuschl aus Kirchenthumbach

– Barbara Pustet aus Regensburg

– Die zehnte ausgezeichnete Person möchte nicht öffentlich genannt werden.