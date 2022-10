9,8 Millionen für den Landkreis Amberg-Sulzbach

Der Breitbandausbau in Bayern geht voran. 9,8 Millionen Euro für die digitale Zukunft gehen heute in den Landkreis Amberg-Sulzbach. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker überreicht heute die Gigabit-Förderbescheide an die Gemeinden Edelsfeld, Freudenberg, Gebenbach und dem Markt Hahnbach.

Seit Ende 2013 unterstützt der Freistaat seine Kommunen mit über 1,8 Milliarden Euro. Im Rahmen der bayerischen Fördermaßnahmen werden über 71.000 Kilometer Glasfaser verlegt. Bayerns ambitioniertes Ziel lautet: Gigabit bayernweit bis 2025.