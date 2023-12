Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

In Hof ist am Freitagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Im …

Schwere Körperverletzung in Hof In Hof ist am Freitagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Im …

Schwere Körperverletzung in Hof In Hof ist am Freitagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Im …

Ein 39-Jähriger ist am Freitagabend in Hof total ausgerastet. Passanten riefen …

Hof: Mann bedroht Passanten und rastet aus Ein 39-Jähriger ist am Freitagabend in Hof total ausgerastet. Passanten riefen …

Hof: Mann bedroht Passanten und rastet aus Ein 39-Jähriger ist am Freitagabend in Hof total ausgerastet. Passanten riefen …

Foto: Lukas Schulze/dpa/Archivbild