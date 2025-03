Ziegler: Weitere Sägewerke aus Insolvenz verkauft

Der Insolvenzverwalter der Ziegler-Gruppe aus Plößberg hat nun auch das nicht insolvente rumänische Sägewerk und zwei schwedische Sägewerke der Gruppe an strategische Investoren verkauft.

In Rumänien ist der Erwerber ein führender Hersteller von Paneelen auf Holzbasis und anderen hochwertigen Holzprodukten. Der neue Eigentümer Kronospan will den Standort erhalten und alle der rund 500 Arbeitnehmer weiter beschäftigen.

Die beiden Ziegler-Werke in Schweden, ebenfalls nicht insolvent, sind vom schwedischen Mischkonzern „Profura“ erworben worden. Auch hier sollen die Standorte fortgeführt werden, die Mitarbeiter behalten ihren Job.

Der Verkauf erfolgte im Zuge eines sogenannten strukturierten Investorenprozesses, bei dem auf internationaler Ebene geeignete Investoren identifiziert und gezielt angesprochen werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Seit Ende November 2024 hatten 27 der 45 Ziegler-Gruppengesellschaften Insolvenz angemeldet. Die Gruppe hatte in den vergangenen Jahren nicht zuletzt durch Zukäufe einen offensiven Wachstumskurs eingeschlagen. Neben dem Kerngeschäft, der Holzbearbeitung und -verarbeitung für die Bauindustrie, ist die Ziegler-Gruppe mittlerweile u.a. in der Logistik, der Pelletproduktion, der Forstwirtschaft, im Haus- und Modulbau sowie in angrenzenden Gewerken wie der Haustechnik tätig.