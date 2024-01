Zigarettenautomaten-Diebe in Laaber geschnappt

Symbolfoto: Set Aniset, pexels.com

Mann will mit Gabelstapler Automaten knacken Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag auf dem Regensburger Dultplatz …

Einbruch in Regensburger Apotheke Unbekannte sind am Wochenende in eine Apotheke in der Weinbergstraße in …

Motorroller in den Regen geworfen Zwei Motorroller sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Regensburg …

Regensburg: 15-Jährigen am Geldautomat ausgeraubt In Regensburg haben am Donnerstag zwei Jugendliche einen 15-Jährigen an einem …

Drei Männer nach Gewaltexzess in Regensburger Lokal in Haft Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die in der Silvesternacht in einem …

