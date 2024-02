Zugunglück in Klardorf: Polizei sucht Zeugin

Am vergangenen Mittwochabend (14.02.) gegen 18:10 Uhr erfasste ein Zug im Bereich Klardorf im Raum Schwandorf eine Frau, die sich auf den Bahngleisen befand. Der Zusammenstoß endete tödlich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Suizid auszugehen.

Ein Unglücksfall kann jedoch nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht deshalb nach einer wichtigen Zeugin, die sich anscheinend zuvor mit der Frau in diesem Bereich aufgehalten haben soll. Ein Passant hatte die beiden bereits gegen 17:00 Uhr im östlichen Teil neben der Bahnstrecke gesehen.

Beschreibung der gesuchten Frau:

Ca. 65 Jahre alt, ca. 180 cm groß, auffallend hagere Gestalt mit dünnen Beinen, lockige, schulterlange Haare, dunkel gekleidet.

Wer hat sich am vergangenen Mittwoch im Bereich um die Bahnstrecke aufgehalten und die beiden Damen hierbei gesichtet? Wer hat in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht oder kann sogar Angaben zur Identität der gesuchten Frau machen? Auch müsste in unmittelbarer Nähe ein Auto geparkt gewesen sein. Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/8900 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.