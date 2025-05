Zum 50. Geburtstag: Beckham nennt seinen größten Erfolg

Was will man in der Mitte seines Lebens erreicht haben? Ex-Fußballstar David Beckham gibt sich zu seinem runden Geburtstag dankbar – und postet eine Liebeserklärung.

Der frühere Fußballprofi David Beckham übt sich zu seinem 50. Geburtstag in Dankbarkeit. Der Brite schrieb auf Instagram, er sei für viele Dinge in seinem Leben dankbar – zum Beispiel für die Mannschaften, für die er gespielt habe, seine Fans und Freunde, sein Land und die Tatsache, dass er Kapitän der englischen Nationalmannschaft gewesen sei.

«Aber meine größte Errungenschaft ist und bleibt immer meine Familie», hieß es in Beckhams Post. Er erwähnte seine Eltern, Schwestern und Großeltern und machte seiner Frau Victoria und den gemeinsamen Kindern Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper eine Liebeserklärung. «Ihr seid der Grund, warum ich jeden Tag aufstehe», schrieb er. «Ihr seid meine Welt.»

Beckham spielte früher unter anderem für Manchester United und Real Madrid, ist heute Mitbesitzer des US-Clubs Inter Miami, tritt in Werbekampagnen auf und engagiert sich für wohltätige Zwecke. Er ist mit der Designerin Victoria Beckham verheiratet, die in den 1990ern mit der Popgruppe Spice Girls bekanntgeworden war. (dpa)